Tesoro, collocati 4 miliardi di euro di BOT con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 4,5 miliardi di euro di BOT 3 e 6 mesi nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 28 aprile 2026, con rendimenti in calo



In particolare, sono stati collocati 2,5 miliardi di euro del BOT 3 mesi (vita residua 75 gg), per cui la domanda ha raggiunto 3,99 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,60. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,161%.



Inoltre, sono stati collocati 2 miliardi di euro del BOT 6 mesi (vita residua 153 gg), per cui la domanda ha raggiunto 3,49 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,75. Il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,331% (livello più basso degli ultimi due mesi, rispetto a 2,482% di fine marzo).

Condividi

```