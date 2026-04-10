Aste BOT, interesse misto dagli specialisti nelle riaperture
(Teleborsa) - Interesse misto da parte degli investitori nei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 10 aprile 2026.
Per quanto riguarda il BOT 3 mesi (vita residua 91 gg), ci sono state richieste per 40,6 milioni di euro a fronte di una offerta per 250 milioni di euro. Domanda per 1.726 milioni di euro per il BOT 12 mesi (vita residua 365 gg), offerto per 750 milioni di euro.
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