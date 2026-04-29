Borsa: Londra, apertura -0,12%

Milano 11:09
47.804 -0,49%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:10
10.269 -0,61%
Francoforte 11:09
23.962 -0,23%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,12% a quota 10.320,46 dopo l'apertura.
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