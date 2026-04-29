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/ Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,16%
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,16%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.213,11 punti
In breve
,
Finanza
29 aprile 2026 - 17.43
Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dell'1,16%, archiviando la giornata a 10.213,11 punti.
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