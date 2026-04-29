Milano 17:35
47.796 -0,51%
Nasdaq 21:05
27.135 +0,39%
Dow Jones 21:05
48.796 -0,70%
Londra 17:40
10.213 -1,16%
Francoforte 17:35
23.955 -0,27%

Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,16%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.213,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,16%
Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dell'1,16%, archiviando la giornata a 10.213,11 punti.
Condividi
```