Milano 10:39
52.498 -0,19%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:39
10.416 -0,89%
Francoforte 10:40
24.896 -0,16%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Londra, con una flessione dello 0,82%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10.519,1. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 10.314,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 10.206,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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