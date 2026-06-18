Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Londra, con una flessione dello 0,82%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10.519,1. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 10.314,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 10.206,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)