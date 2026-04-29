Milano 16:30
47.848 -0,40%
Nasdaq 16:30
27.118 +0,33%
Dow Jones 16:30
48.959 -0,37%
Londra 16:30
10.207 -1,22%
Francoforte 16:30
23.978 -0,17%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,04%

Il Dow Jones apre a 49.163,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,04%
Frazionale ribasso per l'indice dei giganti di Wall Street, in flessione dello 0,04%, dopo un'apertura a 49.163,78.
Condividi
```