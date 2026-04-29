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Dfp, via libera delle commissioni: domani il voto in aula

Economia
Dfp, via libera delle commissioni: domani il voto in aula
(Teleborsa) - Le commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno dato il via libera al Documento di Finanza Pubblica con il mandato al relatore. Il testo approderà domani in aula: a Montecitorio si inizierà alle 9 con l'intervento del relatore, seguito dal dibattito e dall'annuncio delle risoluzioni.

Alle 11.30 è prevista la replica del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a cui seguiranno le dichiarazioni di voto e il voto finale.

La maggioranza sta intanto ultimando gli ultimi ritocchi alla propria risoluzione, su cui è già stata trovata una sintesi tra le diverse componenti della compagine governativa. Il testo sarà depositato in Parlamento domani mattina.
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