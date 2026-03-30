MIT SIM in perdita per 459 mila euro nel 2025. Pesano delisting su mandati specialist

(Teleborsa) - MIT SIM , intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha chiuso il 2025 in perdita per 458.609 euro, rispetto all'utile di 352.235 euro dell'anno prima. Le commissioni attive sono state pari a 4,2 milioni di euro (-12% rispetto all'esercizio 2024), mentre il margine di Intermediazione pari a 3,5 milioni di euro (-11% rispetto all'esercizio 2024).



Pur a fronte di un sostanziale rinnovo del portafoglio clienti rispetto all'inizio dell'esercizio, le dinamiche di ricambio hanno determinato una parziale rimodulazione delle commissioni attive nei mesi centrali dell'anno, con conseguenti effetti sulla performance delle linee di business. Complessivamente le commissioni attive sono in diminuzione del 12% rispetto all'esercizio 2024, con una conseguente diminuzione del margine di intermediazione, in calo del 11% rispetto all'esercizio 2024. Analizzando più nel dettaglio la contribuzione delle differenti linee di business delle commissioni attive, la società segnala che: le commissioni dell'attività di Specialist rappresentano il 32,7% delle commissioni attive e sono in diminuzione del 5,7% rispetto all'esercizio 2024; le commissioni del servizio di EGA sono pari al 21,2% e sono aumentate del 13,3%; le commissioni dell'attività di Collocamento sono pari al 19,9% e sono diminuite del 42,4%; le commissioni del servizio RTO sono pari al 24,7% e sono aumentate del 6,4%.



MIT SIM conferma quindi la crescita dei ricavi nelle linee di business EGA e RTO. L'attività di Specialist è stata influenzata dai numerosi delisting (MIT è stata coinvolta in 7 delisting su 19). Dall'altro lato MIT è stata operatore specialista in 7 operazioni su 21 IPO effettuate nel 2025 in qualità di Specialist. La riduzione delle dimensioni medie delle IPO nel mercato EGM nel 2025 ha influenzato l'attività di Global Coordinator e di conseguenza le commissioni attive sulla linea di business. Le 4 IPO seguite come EGA e Global Coordinator, pari circa al 20% del totale delle IPO dell'anno, sono state caratterizzate da una raccolta media di 2,4 milioni di euro, su livelli inferiori rispetto alla corrispondente media di mercato.



"I dati parlano chiaro: per il quarto anno consecutivo, MIT SIM è market leader nel ruolo di Specialist con 68 incarichi attivi, coprendo circa il 33% degli emittenti quotati - ha commentato la presidente Corinna zur Nedden - Un dato che certifica la fiducia del mercato in un modello operativo resiliente anche quando il drenaggio di quotazioni si fa sentire con 19 delisting nel 2025. Anche per l'operatività della Sala trading si conferma il primato già raggiunto: la prima posizione per i volumi intermediati in conto proprio nel mercato Euronext Growth Milan, con il 30% in termini di controvalore negoziato".



"Il nostro modello funziona anche in un mercato delle IPO selettivo e complesso con un contesto politico e macroeconomico molto imprevedibile - ha aggiunto - Abbiamo salvaguardato la nostra posizione di leadership anche in queste condizioni e siamo convinti che la maturazione del mercato EGM ci darà ulteriori opportunità di ampliare la nostra posizione".



MIT SIM ha 68 mandati di specialist attivi (in diminuzione di due contratti rispetto al 31/12/2024) e 18 incarichi di Euronext Growth Advisor (in crescita di un mandato rispetto al 31/12/2024).

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