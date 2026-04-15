MPS, assemblea determina in 15 i componenti del nuovo CdA con 2 vicepresidenti

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti
di Banca Monte dei Paschi di Siena
ha determinato in 15
il numero dei componenti il consiglio
di amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, con il voto favorevole del 98,25% del capitale presente (contrari l'1,44%, astenuti lo 0,30%). Il presidente Nicola Maione ha anche specificato che in questo voto era presente in assemblea
il 64,70% del capitale sociale, rispetto 64,11% dell'avvio dei lavori
.
Nel voto per la scelta di avere due vicepresidenti
, a cui ha partecipato il 64,95% del capitale, ha votato a favore il 97,31% dei presenti (1,31 contrari, 1,35% astenuti).