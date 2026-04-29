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Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo crolla del 2,15%, scendendo fino a 882,49 punti.
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