Milano 9:58
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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Retail

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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Retail
Si muove al ribasso il comparto vendite al dettaglio europeo, che perde lo 0,68%, scambiando a 986,84 punti.
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