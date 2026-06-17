Milano 9:58
52.329 -0,20%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
52.000 +0,64%
Londra 9:58
10.477 -0,16%
24.841 -0,28%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Retail
In rialzo il comparto vendite al dettaglio europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 989,29 punti.
Condividi
```