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Eurozona: scatto rialzista per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scatto rialzista per l'EURO STOXX Retail
Avanza con forza il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua gli scambi a 946,64 punti.
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