Francoforte: andamento negativo per Merck KGaA
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia farmaceutica tedesca, che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Merck KGaA rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società chimico-farmaceutica, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 110,4 Euro. Primo supporto visto a 108. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 107.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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