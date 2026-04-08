A Francoforte corre Merck KGaA

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia farmaceutica tedesca , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,03%.



Lo scenario su base settimanale di Merck KGaA rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società chimico-farmaceutica , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 111,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 114,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 110,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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