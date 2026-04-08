A Francoforte corre Merck KGaA
(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia farmaceutica tedesca, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,03%.
Lo scenario su base settimanale di Merck KGaA rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società chimico-farmaceutica, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 111,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 114,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 110,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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