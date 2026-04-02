Francoforte: giornata depressa per Merck KGaA
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca, in flessione del 2,09% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck KGaA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società chimico-farmaceutica rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 107 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 108,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 110,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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