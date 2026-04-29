Francoforte: balza in avanti Stroeer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Stroeer , che tratta in utile dell'1,96% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stroeer rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Stroeer confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,79 Euro con primo supporto visto a 36,79. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 36,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```