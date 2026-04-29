Francoforte: Fuchs Petrol, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per la società petrolifera tedesca , che sta mettendo a segno un rialzo del 9,63%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fuchs Petrol evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fuchs Petrol rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Fuchs Petrol confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 41,71 Euro con primo supporto visto a 40,35. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 39,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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