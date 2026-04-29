Francoforte: giornata depressa per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , che mostra un decremento del 3,06%.



Lo scenario su base settimanale di Siemens Healthineers rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Siemens Healthineers mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 33,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 34,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 33,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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