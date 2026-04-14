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Francoforte: positiva la giornata per Siemens Energy
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14 aprile 2026 - 13.00
Avanza il
leader delle energie rinnovabili
, che guadagna bene, con una variazione del 2,58%.
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