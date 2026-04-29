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Francoforte: scambi negativi per Siemens Healthineers
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 13.00
Pressione sul
produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio
, che tratta con una perdita del 3,06%.
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