Francoforte: scambi negativi per Siemens

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia elettronica tedesca , che sta segnando un calo del 2,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo della società tech mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 278,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 272,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 284,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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