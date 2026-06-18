Francoforte: performance negativa per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , con una flessione dell'1,96%.



Lo scenario su base settimanale di Siemens Healthineers rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 34,5 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 33,58. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 33,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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