Francoforte: rosso per Siemens Healthineers
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che tratta con una perdita del 2,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Healthineers evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Healthineers rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 34,89 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 34. L'equilibrata forza rialzista di Siemens Healthineers è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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