Francoforte: rosso per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , che tratta con una perdita del 2,47%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Healthineers evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Healthineers rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 34,89 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 34. L'equilibrata forza rialzista di Siemens Healthineers è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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