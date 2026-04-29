Milano 11:15
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Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:15
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Londra: rosso per GSK

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per GSK
Si muove verso il basso l'azienda biofarmaceutica, con una flessione del 2,93%.
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