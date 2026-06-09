GSK acquisisce Nuvalent per 10,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) - GSK ha raggiunto un accordo per acquisire Nuvalent , azienda biofarmaceutica con sede a Boston, focalizzata sullo sviluppo di terapie oncologiche mirate.



Nel dettaglio, GSK - spiega una nota - avvierà un'offerta pubblica di acquisto per acquisire tutte le azioni ordinarie di classe A e classe B di Nuvalent in circolazione a un prezzo di acquisto di 124 dollari per azione in contanti entro 10 giorni lavorativi. Il valore azionario complessivo della transazione è stimato in 10,6 miliardi di dollari (8,0 miliardi di sterline). Al netto del contante acquisito, l'investimento complessivo di GSK è stimato in 9,4 miliardi di dollari (7,1 miliardi di sterline). Il prezzo di acquisto previsto di 124 dollari per azione rappresenta un premio del 40% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura e un premio del 26% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) degli ultimi 30 giorni di calendario.



Non vi è alcuna modifica alle previsioni di GSK per l'intero anno 2026, che indicano una crescita dell'utile operativo core e dell'utile per azione core compresa tra il 7% e il 9%. Si prevede che l'acquisizione contribuirà alla crescita dei ricavi a partire dal 2027, si aggiungerà all'obiettivo del Gruppo di raggiungere un fatturato superiore a 40 miliardi di sterline entro il 2031 e rafforzerà l'utile operativo core durante il periodo di scadenza dell'esclusiva per il dolutegravir (2028-2030). La società prevede un incremento dell'utile operativo core nel 2027 e dell'utile per azione core nel 2029, tenendo conto delle sinergie e della riorganizzazione delle priorità. Ipotizzando che la transazione si concluda nel terzo trimestre del 2026, GSK si attende una diluizione percentuale a una sola cifra dell'utile per azione core per l'anno in corso, l'esercizio 2027 e l'esercizio 2028.



L'operazione sarà finanziata principalmente tramite nuove e preesistenti linee di credito, oltre a liquidità disponibile, senza alcun impatto previsto sul rating creditizio di GSK.



L'azienda conferma il suo impegno a mantenere il dividendo previsto di 70 pence per il 2026 e la sua politica di dividendi progressivi per gli anni successivi.



L'acquisizione risulta in linea con la strategia di GSK di acquisire asset con target validati e in grado di affrontare in modo significativo i limiti di efficacia e/o tollerabilità delle terapie standard esistenti. L'operazione comprende tre prodotti per il trattamento del tumore al polmone in un'unica transazione.







(Foto: © ricochet64 / 123RF)

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