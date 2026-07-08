Sino Biopharm, accordo di licenza con Astrazeneca e amplia partnership con GSK

(Teleborsa) - Sino Biopharmaceutical, attraverso la controllata Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group, ha firmato un accordo di licenza con AstraZeneca concedendo a quest'ultima i diritti esclusivi per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione al di fuori della Cina del suo inibitore inalatorio della PDE3/4, TQC3721.



L'azienda asiatica riceverà un pagamento iniziale di 200 milioni di dollari e potrà ottenere fino a ulteriori 1,9 miliardi di dollari al raggiungimento di traguardi di sviluppo, regolamentari e di vendita, oltre a royalty a doppia cifra sulle vendite nette annuali.



Inoltre, Sino Biopharmaceutical ha ampliato la propria partnership commerciale con GSK assicurandosi i diritti di commercializzazione in Cina dei farmaci respiratori Trelegy Ellipta e Anoro Ellipta. La società si occuperà di importazione, distribuzione, accesso agli ospedali e attività promozionali.

Condividi

```