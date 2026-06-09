Nuvalent brilla al Nasdaq dopo mossa GSK

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Nuvalent
che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 38,81%, spinto dalla notizia che GSK ha raggiunto un accordo per acquisire l'azienda biofarmaceutica
con sede a Boston, focalizzata sullo sviluppo di terapie oncologiche mirate.
Nel dettaglio, GSK - spiega una nota - avvierà un'offerta pubblica di acquisto per acquisire tutte le azioni ordinarie di classe A e classe B di Nuvalent in circolazione a un prezzo di acquisto di 124 dollari per azione in contanti entro 10 giorni lavorativi. Il valore azionario complessivo della transazione è stimato in 10,6 miliardi di dollari (8,0 miliardi di sterline). Al netto del contante acquisito, l'investimento complessivo di GSK è stimato in 9,4 miliardi di dollari (7,1 miliardi di sterline). Il prezzo di acquisto previsto di 124 dollari per azione rappresenta un premio del 40% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura e un premio del 26% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) degli ultimi 30 giorni di calendario.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nuvalent
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Nuvalent
evidenzia un declino dei corsi verso area 122,8 USD con prima area di resistenza vista a 122,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 122,7.