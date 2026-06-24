New York: Coinbase Global scende verso 145,5 USD

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che soffre con un calo del 5,99%.



Lo scenario su base settimanale di Coinbase Global rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Coinbase Global evidenzia un declino dei corsi verso area 145,5 Dollari USA con prima area di resistenza vista a 155,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 142,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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