New York: profondo rosso per Robinhood Markets

(Teleborsa) - Retrocede molto l' azienda statunitense che offre servizi finanziari online , che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,93%.



La tendenza ad una settimana di Robinhood Markets è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Robinhood Markets . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 73,92 USD. Primo supporto visto a 71,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 70,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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