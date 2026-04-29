New York: profondo rosso per Robinhood Markets
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,93%.
La tendenza ad una settimana di Robinhood Markets è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Robinhood Markets. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 73,92 USD. Primo supporto visto a 71,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 70,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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