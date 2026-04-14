New York: Robinhood Markets sale verso 78,69 USD
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,95%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Robinhood Markets mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,88%, rispetto a +4,77% dell'indice del basket statunitense).
Le tendenza di medio periodo di Robinhood Markets si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 78,69 Dollari USA. Supporto stimato a 75,55. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 81,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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