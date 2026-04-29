New York: su di giri NXP Semiconductors
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che produce semiconduttori, che tratta in rialzo del 24,04%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di NXP Semiconductors rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 289,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 281,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 276,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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