New York: su di giri NXP Semiconductors

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che produce semiconduttori , che tratta in rialzo del 24,04%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di NXP Semiconductors rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 289,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 281,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 276,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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