Milano 16:39
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Dow Jones 16:39
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Londra 16:39
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Petrolio a 104,66 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
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Prezzo del greggio Wti a 104,66 dollari per barile alle 15:40.
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