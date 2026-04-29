Milano 11:17
47.828 -0,44%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:17
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Francoforte 11:17
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Petrolio a 99,84 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 99,84 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 99,84 dollari per barile alle 08:30.
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