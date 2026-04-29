Piazza Affari: positiva la giornata per Danieli

(Teleborsa) - Bene la multinazionale friulana , con un rialzo del 2,54%.



L'andamento di Danieli nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo del produttore di impianti siderurgici confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 67 Euro con primo supporto visto a 65,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 64,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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