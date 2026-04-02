Piazza Affari: giornata depressa per Danieli

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale friulana , con un ribasso del 3,58%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Danieli rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di impianti siderurgici ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 59,6 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 60,3, mentre il primo supporto è stimato a 58,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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