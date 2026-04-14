Piazza Affari: rally per Danieli
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la multinazionale friulana, che tratta in rialzo del 4,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danieli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del produttore di impianti siderurgici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,53 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 65,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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