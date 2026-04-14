Piazza Affari: rally per Danieli

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la multinazionale friulana , che tratta in rialzo del 4,14%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danieli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del produttore di impianti siderurgici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,53 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 65,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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