Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio

(Teleborsa) - Bene l' azienda aerospaziale italiana , con un rialzo del 2,08%.



La tendenza ad una settimana di Avio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Avio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,98 Euro. Prima resistenza a 31,55. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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