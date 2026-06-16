Piazza Affari: scambi in positivo per Avio

(Teleborsa) - Avanza l' azienda aerospaziale italiana , che guadagna bene, con una variazione del 2,90%.



La tendenza ad una settimana di Avio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Avio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,03 Euro con primo supporto visto a 35,75. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 34,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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