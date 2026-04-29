Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che avanza bene dell'1,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Saipem mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,21%, rispetto a +0,11% del principale indice della Borsa di Milano ).





Le implicazioni di breve periodo della società ingegneristica italiana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,704 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,622. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,786.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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