Piazza Affari: senza freni Cembre
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Cembre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,73%, rispetto a -0,78% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Cembre. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Cembre evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 77,57 Euro. Primo supporto a 73,87. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 71,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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