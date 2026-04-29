Piazza Affari: senza freni Cembre

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,10%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Cembre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,73%, rispetto a -0,78% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Cembre . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Cembre evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 77,57 Euro. Primo supporto a 73,87. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 71,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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