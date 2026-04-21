Piazza Affari: risultato positivo per Cembre

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , in guadagno del 2,44% sui valori precedenti.



L'andamento di Cembre nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 76,13 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 74,53. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 73,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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