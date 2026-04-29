Cembre, ok soci a dividendo di 2,06 euro. Fatturato primo trimestre +13,9%

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Cembre , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha deliberato l'approvazione del bilancio 2025 e la distribuzione di un dividendo di 2,06 euro per azione al lordo delle ritenute di legge (il dividendo sull'utile 2024 era stato pari a 1,88 euro per azione). La data di stacco della cedola numero 29 è il 18 maggio 2026, la data di legittimazione al pagamento dei dividendi (record date) è il 19 maggio 2026, mentre il pagamento è fissato a partire dal 20 maggio 2026.



"Le vendite progressive del Gruppo nei primi tre mesi dell'esercizio 2026 sono in crescita del 13,9 per cento sul corrispondente periodo del 2025, spinte da un mese di marzo 2026 in forte crescita - ha commentato il presidente Giovanni Rosani - Nel primo trimestre abbiamo effettuato lo spostamento della linea produttiva dei connettori, con un importante incremento della capacità produttiva. Tali spostamenti hanno in parte causato un andamento discontinuo del fatturato durante i mesi del primo trimestre; ad oggi le linee produttive sono pienamente operative. Si può stimare che anche nell'intero esercizio 2026 il fatturato consolidato del Gruppo Cembre sarà in crescita, con il mantenimento di positivi risultati economici".



"L'assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di dividendo, confermato in 2,06 euro per azione, dividendo che risulta essere al livello più elevato nella storia della società (il dividendo sull'utile 2024 è stato pari a 1,88 euro per azione)", ha aggiunto.

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