New York: calo per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , con una flessione del 2,08%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palantir Technologies , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di Palantir Technologies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 153,6 USD e primo supporto individuato a 143. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 164,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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