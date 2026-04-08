New York: calo per Palantir Technologies
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, con una flessione del 2,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palantir Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Palantir Technologies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 153,6 USD e primo supporto individuato a 143. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 164,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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