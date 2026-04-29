Si muove in ribasso Super Micro Computer a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che tratta in perdita del 5,47% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Super Micro Computer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 26,74 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 25,12. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 24,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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