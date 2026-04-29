Transizione 5.0, Mimit: al via conferme del credito d'imposta alle imprese ammesse

(Teleborsa) - Il MIMIT ha comunicato che a partire dal 29 aprile 2026 le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti nell'ambito del Piano Transizione 5.0 e hanno ricevuto dal GSE l'attestazione di conformità tecnica riceveranno la conferma del credito d'imposta spettante.



La ricevuta sarà disponibile sulla piattaforma informatica del GSE e comunicata via PEC e email.



Il ministero ha ricordato che il credito è pari all'89,77% dell'ammontare spettante con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali e alle spese per la formazione del personale, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro.



(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)

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