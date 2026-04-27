Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,738 euro/l, gasolio a 2,059 euro/l

(Teleborsa) - In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - lunedì 27 aprile 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,738 €/l per la benzina e 2,059 €/l per il gasolio.



Lo rende noto il Mimit sottolineando che sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,789 €/l per la benzina e 2,118 €/l per il gasolio.



(Foto: bizoon | 123RF)

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