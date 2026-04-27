Milano 11:30
47.699 +0,09%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
49.231 -0,16%
Londra 11:30
10.380 +0,01%
Francoforte 11:30
24.244 +0,48%

Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,738 euro/l, gasolio a 2,059 euro/l

Economia, Trasporti
Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,738 euro/l, gasolio a 2,059 euro/l
(Teleborsa) - In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - lunedì 27 aprile 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,738 €/l per la benzina e 2,059 €/l per il gasolio.

Lo rende noto il Mimit sottolineando che sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,789 €/l per la benzina e 2,118 €/l per il gasolio.

(Foto: bizoon | 123RF)
Condividi
```