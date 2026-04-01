UniCredit, accordo con AGEA per semplificare l'accesso al credito delle imprese agricole

(Teleborsa) - Favorire e promuovere il supporto informativo ai processi bancari di analisi e concessione del credito alle imprese agricole e zootecniche operanti su tutto il territorio nazionale e un'offerta alle imprese di prodotti bancari sempre più innovativi e funzionali al contesto di settore e al panorama internazionale in cui le aziende agricole e l'intera filiera agricola operano. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da UniCredit e AGEA.



In dettaglio AGEA metterà a disposizione di UniCredit informazioni, dati e analisi sulle caratteristiche del settore agricolo e zootecnico e parteciperà a gruppi di lavoro per la definizione di indicatori e metriche utili ai processi bancari di valutazione del merito creditizio al fine di semplificare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole.



UniCredit è disponibile a valorizzare i flussi informativi e gli output analitici messi a disposizione da AGEA al fine di efficientare i processi di istruttoria e migliorare la qualità del credito, attraverso la promozione e lo sviluppo di servizi e strumenti sempre più innovativi ed efficienti per le imprese del settore agricolo e zootecnico nonché per la relativa filiera produttiva, la partecipazione ai tavoli tecnici e l'organizzazione, insieme ad AGEA, di sessioni formative rivolte alle strutture commerciali e creditizie della banca su indicatori, caratteristiche settoriali e linee guida operative.



"La filiera agricola italiana rappresenta un'eccellenza della nostra economia e un pilastro del Made in Italy nel mondo. UniCredit sostiene il settore con soluzioni finanziarie dedicate supportando investimenti, gestione del circolante e transizione sostenibile. In un contesto in costante evoluzione, è fondamentale disporre di competenze e strumenti aggiornati, calibrati sulle esigenze specifiche degli operatori. L'accordo siglato con AGEA si inserisce in questa direzione e conferma il nostro senso di responsabilità verso il settore agricolo e le sue imprese" sottolinea Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia.



"Comprendere meglio i rischi specifici del settore e – ha dichiarato il direttore Agea, Fabio Vitale – offrire consulenza personalizzata attraverso prodotti bancari strutturati garantisce strumenti realmente funzionali alle esigenze, e alle tempistiche, degli agricoltori per poter rafforzare la competitività dell'intero comparto. Un modello virtuoso: questo accordo permette infatti, agli istituti di credito di valutare il merito creditizio in modo più rapido e preciso, offrendo tassi agevolati grazie alla certezza dell'erogazione futura; consente ad Agea, parallelamente, di valorizzare i dati certificati a disposizione nel SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale, testimoniando la consistenza aziendale delle imprese agricole e i pagamenti percepiti".

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