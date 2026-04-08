BCE, Vanguard prevede rialzo tassi di interesse anche se cessate il fuoco Usa-Iran regge

(Teleborsa) - Un'inflazione persistente
costringerà la Banca Centrale Europea
ad aumentare i tassi d'interesse due volte
nei prossimi mesi, anche se l'accordo di cessate il fuoco
tra Stati Uniti e Iran dovesse reggere. Questa l'opinione di Ales Koutny, responsabile dei tassi internazionali presso Vanguard Asset Management.
Secondo l'analista, se il prezzo del petrolio
si manterrà in media intorno ai 100 dollari
fino all'estate, un aumento di 25 punti base
a giugno e luglio sarebbe "fortemente probabile
". Ma un prezzo del petrolio intorno ai 95 dollari al barile
rappresenterebbe comunque "territorio da rialzo
per le banche centrali", ha aggiunto.
Mercoledì le quotazioni del greggio sono affondate
dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco
di due settimane, sulle aspettative di una ripresa delle forniture energetiche tramite lo Stretto di Hormuz. I futures con scadenza maggio 2026 sul petrolio West Texas Intermediate (WTI
) mostrano un calo del 15,5% a quota 95,4 dollari al barile
, mentre i futures con scadenza giugno 2026 sul Brent
segna una diminuzione del 13,3% a quota 94,7 dollari al barile
.
Koutny prevede un atteggiamento più restrittivo da parte della BCE
rispetto a quanto indicato dal mercato: mentre un aumento a giugno è già scontato, gli swap indicano una probabilità inferiore al 50% di un ulteriore aumento a luglio. Due rialzi consecutivi
dei tassi di interesse - ad avviso dell'analista di Vanguard - contribuirebbero a far salire l'euro di quasi il 7%
, portandolo a 1,25 dollari entro dicembre, il livello più alto degli ultimi otto anni.