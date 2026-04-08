Milano 17:35
47.092 +3,70%
Nasdaq 18:50
24.970 +3,17%
Dow Jones 18:50
47.813 +2,64%
Londra 17:35
10.609 +2,51%
Francoforte 17:35
24.081 +5,06%

BCE, Vanguard prevede rialzo tassi di interesse anche se cessate il fuoco Usa-Iran regge

Con petrolio intorno a 100 dollari aumento di 25 punti base a giugno e luglio "fortemente probabile"

Banche, Finanza
BCE, Vanguard prevede rialzo tassi di interesse anche se cessate il fuoco Usa-Iran regge
(Teleborsa) - Un'inflazione persistente costringerà la Banca Centrale Europea ad aumentare i tassi d'interesse due volte nei prossimi mesi, anche se l'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran dovesse reggere. Questa l'opinione di Ales Koutny, responsabile dei tassi internazionali presso Vanguard Asset Management.

Secondo l'analista, se il prezzo del petrolio si manterrà in media intorno ai 100 dollari fino all'estate, un aumento di 25 punti base a giugno e luglio sarebbe "fortemente probabile". Ma un prezzo del petrolio intorno ai 95 dollari al barile rappresenterebbe comunque "territorio da rialzo per le banche centrali", ha aggiunto.

Mercoledì le quotazioni del greggio sono affondate dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane, sulle aspettative di una ripresa delle forniture energetiche tramite lo Stretto di Hormuz. I futures con scadenza maggio 2026 sul petrolio West Texas Intermediate (WTI) mostrano un calo del 15,5% a quota 95,4 dollari al barile, mentre i futures con scadenza giugno 2026 sul Brent segna una diminuzione del 13,3% a quota 94,7 dollari al barile.

Koutny prevede un atteggiamento più restrittivo da parte della BCE rispetto a quanto indicato dal mercato: mentre un aumento a giugno è già scontato, gli swap indicano una probabilità inferiore al 50% di un ulteriore aumento a luglio.

Due rialzi consecutivi dei tassi di interesse - ad avviso dell'analista di Vanguard - contribuirebbero a far salire l'euro di quasi il 7%, portandolo a 1,25 dollari entro dicembre, il livello più alto degli ultimi otto anni.


Condividi
```