A New York corre Teradyne
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che produce i tester di circuiti integrati, che scambia in rialzo del 12,84%.
L'andamento di Teradyne nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Teradyne, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 332,3 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 353,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 319.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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